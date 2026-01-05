Skip to main content

Onu, un calabrese ai vertici dell’agenzia World Food Programme

Il cosentino Marco Cavalcante coordinerà tutti i programmi alimentari del WFP: è l’italiano più alto in grado nell’organizzazione umanitaria

Pubblicato il: 05/01/2026 – 14:41
Onu, un calabrese ai vertici dell'agenzia World Food Programme

ROMA Il cosentino Marco Cavalcante è stato nominato Direttore della Divisione Programmi del Programma Alimentare Mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (WFP). Cavalcante, sposato e padre di tre figlie, lavora per l’Agenzia ONU dal 2005, ricoprendo diverse posizioni in Uganda, Sud Sudan, Nepal, Afghanistan, Sudan, Malawi ed Etiopia. Attualmente è Direttore per la Coordinazione Strategica per il WFP, basato nel Quartier Generale di Roma.

L’Agenzia ONU World Food Programme (WFP) è la più grande organizzazione umanitaria al mondo impegnata a salvare vite nelle emergenze e la cui assistenza alimentare vuole costruire un percorso di pace, stabilità e prosperità per quanti si stanno riprendendo da conflitti, disastri e dall’impatto del cambiamento climatico. Grazie alla passione, all’impegno e alla professionalità di circa 20.000 membri dello staff nel mondo, il WFP assiste oltre 100 milioni di persone in 120 paesi e territori.

Nei contesti di conflitto, il WFP porta soccorsi alle popolazioni usando l’assistenza alimentare per costruire un percorso di pace e stabilità. Per questo, nel 2020 il WFP ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

