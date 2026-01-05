Ospedale di Polistena, Giannetta e Mattiani: «Nessun rischio chiusura»

la replica

REGGIO CALABRIA «Desidero rassicurare in modo netto e inequivocabile tutta la cittadinanza, gli amministratori locali e i Comitati che non esiste alcun rischio di chiusura né per l’ospedale di Polistena, né per il suo reparto di terapia Intensiva». Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Domenico Giannetta. Nelle ultime ore è andata in scena una mobilitazione organizzata dal Comitato spontaneo a tutela della salute, che da sempre difende il diritto alla cura.

«Quanto denunciato in queste ore, con toni strumentali, dal sindaco e da alcuni esponenti dell’opposizione – prosegue Giannetta – è totalmente privo di fondamento. Anzi, trovo profondamente scorretto alimentare eccessivi allarmismi su temi così delicati come la salute pubblica». «La criticità attuale – spiega Giannetta – nasce da una dinamica di carattere nazionale: purtroppo, nel decreto milleproroghe, non è stata inserita la proroga che consentiva alle Aziende sanitarie provinciali di reclutare medici in pensione come liberi professionisti. Questa carenza legislativa sta creando oggettive difficoltà non solo a Polistena, ma in molti altri nosocomi della Calabria e dell’intero Paese. Siamo fiduciosi che possa esserci al più presto un nuovo intervento legislativo per ripristinare tale possibilità ma, nel frattempo, siamo già al lavoro per individuare ogni soluzione alternativa possibile per garantire la piena operatività dei reparti». «L’impegno per l’ospedale di Polistena resta prioritario e non arretreremo di un millimetro nel garantirne il futuro e il potenziamento dei servizi», conclude.

L’intervento di Mattiani

Anche il capogruppo regionale della Lega Giuseppe Mattiani interviene sull’Ospedale di Polistena affermando: «È necessario ristabilire la realtà dei fatti di fronte a narrazioni distorte che hanno l’unico obiettivo di generare panico tra i cittadini per mero opportunismo politico. L’Ospedale di Polistena, presidio fondamentale per la Piana, non corre alcun rischio di chiusura, né tantomeno lo corre il suo reparto di rianimazione. La difficoltà che sta affrontando, legata a una temporanea accentuazione di carenza di personale, è legata esclusivamente alla mancata proroga nazionale della norma che permetteva l’impiego dei medici in pensione. È un vuoto legislativo che colpisce l’Italia intera e che non dipende in alcun modo dalla volontà o dalla programmazione regionale. Trasformare un ostacolo burocratico in un atto d’accusa contro la gestione locale è un’operazione di sciacallaggio che rispediamo al mittente. Non lasceremo i reparti sguarniti, ma – sostiene Mattiani – stiamo già valutando percorsi alternativi e reclutamento di personale per assicurare che ogni cittadino di Polistena e del comprensorio continui a ricevere le cure necessarie. Lo abbiamo più volte ribadito: l’Ospedale di Polistena era, è e rimarrà un presidio sanitario fondamentale per la Piana di Gioia Tauro che non verrà dismesso neanche dopo la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana, anzi sarà oggetto di potenziamento. Questo è quello che abbiamo fatto in questi anni ed è quello che continueremo a fare. Proseguiremo a lavorare con impegno e in silenzio, perseguendo soluzioni rispetto alle problematiche che affliggono la nostra Regione».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato