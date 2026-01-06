Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:36
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il messaggio

«L’esempio di Piersanti Mattarella è un punto di riferimento»

La premier Meloni sottolinea il coraggio del presidente siciliano ucciso 46 anni fa

Pubblicato il: 06/01/2026 – 14:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«L’esempio di Piersanti Mattarella è un punto di riferimento»

ROMA “Sono trascorsi quarantasei anni dal sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. La forza del suo esempio, il coraggio delle sue idee e il suo amore per il bene comune rimangono un punto di riferimento per ogni cittadino e per chi sceglie di mettersi al servizio delle Istituzioni”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
GIORGIA MELONI
Mafia
MATTARELLA
MELONI
PIERSANTI MATTARELLA
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x