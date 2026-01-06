Si legge in: 1 minuto
il messaggio
«L’esempio di Piersanti Mattarella è un punto di riferimento»
La premier Meloni sottolinea il coraggio del presidente siciliano ucciso 46 anni fa
Pubblicato il: 06/01/2026 – 14:46
ROMA “Sono trascorsi quarantasei anni dal sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. La forza del suo esempio, il coraggio delle sue idee e il suo amore per il bene comune rimangono un punto di riferimento per ogni cittadino e per chi sceglie di mettersi al servizio delle Istituzioni”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Agi)
