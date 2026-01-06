Nesci: «Sulle risorse Pac vittoria del governo Meloni»

nuovi fondi

«L’annuncio della Commissione Europea di rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune rappresenta un successo politico straordinario che porta la firma del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro Lollobrigida». Lo dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (ECR), Denis Nesci. «Questa decisione – prosegue Nesci – accoglie pienamente le istanze avanzate dall’Italia ed è una risposta concreta alle esigenze del nostro comparto agricolo, con un’attenzione particolare ai territori del Sud e alla Calabria, dove l’agricoltura rappresenta non solo un settore produttivo strategico, ma anche un presidio economico, sociale e ambientale fondamentale. Gli agricoltori calabresi, troppo spesso penalizzati da scelte europee lontane dalla realtà dei territori, vedono finalmente riconosciuto il valore del loro lavoro». «È la dimostrazione di quanto la leadership del Presidente Meloni sia oggi autorevole e determinante ai tavoli di Bruxelles. Grazie alla determinazione del Governo, siamo riusciti a ribaltare una proposta iniziale che non garantiva tutele sufficienti, ottenendo non solo la conferma dei livelli di finanziamento attuali, ma anche risorse aggiuntive indispensabili per dare stabilità e prospettive al settore agricolo». «Il cambio di passo impresso dall’Italia – conclude Nesci – dimostra che la linea del buon senso e la difesa pragmatica degli interessi nazionali e territoriali pagano. A Bruxelles la voce di chi crede in un’agricoltura forte, produttiva e libera da derive ideologiche viene finalmente ascoltata. Continueremo a lavorare con determinazione nel negoziato sul nuovo bilancio UE affinché risultati come questo si traducano in certezze concrete per i nostri agricoltori e, in particolare, per quelli calabresi, che meritano rispetto, sostegno e futuro».

