Occhiuto: «Piersanti Mattarella memoria di coraggio e legalità»

l’omaggio

CATANZARO “Nel giorno dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella ricordiamo il suo coraggio, la sua lotta per la legalità e il suo esempio di integrità al servizio delle istituzioni. Il suo sacrificio resta un faro per la sua Regione, la Sicilia, e per il Paese. Un pensiero rispettoso va anche a suo fratello, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con impegno quotidiano onora quella memoria e quei valori di giustizia e Stato di diritto”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

