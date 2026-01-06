Si legge in: 1 minuto
Occhiuto: «Piersanti Mattarella memoria di coraggio e legalità»
Il presidente della Regione Calabria commemora l’esponente politico siciliano ucciso 46 anni fa
Pubblicato il: 06/01/2026 – 12:00
CATANZARO “Nel giorno dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella ricordiamo il suo coraggio, la sua lotta per la legalità e il suo esempio di integrità al servizio delle istituzioni. Il suo sacrificio resta un faro per la sua Regione, la Sicilia, e per il Paese. Un pensiero rispettoso va anche a suo fratello, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con impegno quotidiano onora quella memoria e quei valori di giustizia e Stato di diritto”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.
