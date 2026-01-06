l’inquietante episodio

SPEZZANO SILA Inquietante episodio a Spezzano Sila, dove alcune cappelle del cimitero comunale sono state date alle fiamme probabilmente nel primo pomeriggio. Al momento, nessuna conseguenza seria con i roghi che sono stati prontamente spenti. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e la Polizia locale per i primi rilievi, mentre il Cimitero resterà chiuso anche domani per ulteriori verifiche. Il sindaco di Spezzano Salvatore Monaco ha annunciato che presenterà denuncia contro ignoti: «Provo rabbia e dolore per il vile e spregevole atto compiuto nella giornata di oggi presso il cimitero comunale di Spezzano Sila. Nelle prossime ore provvederemo a inoltrare formale denuncia contro ignoti alle autorità competenti».

