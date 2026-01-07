Auto bruciata con dentro resti umani, forse quelli di un uomo scomparso

Orrore in Sicilia

Potrebbe essere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato, il corpo carbonizzato ritrovato dentro un’auto bruciata a Carlentini, nel Siracusano, in Sicilia. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto. Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri. L’uomo è del Villaggio Sant’Agata: è incensurato, ha solo qualche procedimento pendente per reati minori. La macchina bruciata è stata rinvenuta in contrada San Demetrio. La procura di Siracusa, guidata da Sabrina Gambino, ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l’esame del DNA per poter arrivare all’identificazione della vittima.

Come riporta stamattina “La Sicilia”, il lavoro dei medici legali non sarà facile perché «i resti umani sono stati già inviati all’Istituto di Medicina Legale di Catania», scrivono. Oltre all’esame del DNA, sarà importante determinare, anche tramite TAC, «se ci siano nelle ossa lesioni causate da possibili colpi d’arma da fuoco o da fendenti», scrive ancora la testata siciliana. L’auto noleggiata è stata posta sotto sequestro: ma lo stato di incenerimento è tale da rendere difficoltosa la possibilità di ottenere elementi utili a ricostruire quello che è accaduto.

