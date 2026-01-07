Incidente sulla A2 tra Rogliano e Altilia, due mezzi coinvolti e quattro feriti

il sinistro

COSENZA Un incidente stradale si è verificato sulla A2, autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Altilia e Rogliano, a pochi metri dallo svincolo di Rogliano direzione nord. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi, quattro le persone ferite. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118. Disagi al traffico, che risultato rallentato. (redazione@corrierecal.it)



La foto in copertina è di Barbara Macchione.