07/01/2026
Incidente sulla A2 tra Rogliano e Altilia, due mezzi coinvolti e quattro feriti

Disagi al traffico, che risultato rallentato. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118

Pubblicato il: 07/01/2026 – 16:43
COSENZA Un incidente stradale si è verificato sulla A2, autostrada del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Altilia e Rogliano, a pochi metri dallo svincolo di Rogliano direzione nord. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi, quattro le persone ferite. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118. Disagi al traffico, che risultato rallentato. (redazione@corrierecal.it)

La foto in copertina è di Barbara Macchione.

