Ultimo aggiornamento alle 21:59
Il dramma

Malore alla guida, muore camionista sulla A2

L'incidente è avvenuto nel tratto tra Eboli e Campagna

Pubblicato il: 07/01/2026 – 21:59
Malore alla guida, muore camionista sulla A2

Avverte un malore, perde il controllo del veicolo si cui viaggiava e va a sbattere fuori strada e muore. È accaduto questo pomeriggio sull'autostrada del Mediterraneo A2, nel tratto salernitano compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in direzione sud. La vittima è un camionista del Napoletano di circa 60 anni, alla guida di un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre stava effettuando una manovra di sorpasso; il camion ha quindi urtato fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i sanitari del 118 e i tecnici dell'Anas, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione. Accertamenti in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. (ANSA)

Malore alla guida
muore camionista sulla A2
Nazionale
