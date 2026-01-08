In giro per Vibo nonostante il Daspo Willy, due denunce della Polizia

il provvedimento

VIBO VALENTIA Continua l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Vibo Valentia su disposizioni del Questore Rodolfo Ruperti. Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno controllato negli ultimi giorni numerose persone e veicoli, soprattutto nelle ore serali e notturne sia nel giorno precedente che durante la festività dell’Epifania. Proprio nella nottata a cavallo tra il 5 e il 6 gennaio, poiché identificato nei pressi di un esercizio pubblico, è stato denunciato un soggetto residente a Vibo Valentia per la violazione della misura di prevenzione c.d. Daspo “Willy” che prevedeva per il soggetto interessato il divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici e nelle loro pertinenze presenti in determinate zone del Comune di Vibo Valentia. Allo stato è al vaglio l’aggravamento della sua posizione. Sempre nel corso della serata del 5 gennaio, personale della Questura, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale ha notato che all’interno di un bar di questo centro stazionava un altro soggetto, residente a Vibo Valentia, attinto dal medesimo divieto di accesso e stazionamento nei pubblici esercizi e nelle loro pertinenze in diversi luoghi del comune, divieto che ricomprendeva anche il locale ove lo stesso era stato individuato.

In due trovati con droga

Inoltre nella tarda serata del giorno dell’Epifania, personale della Squadra Volante nel transitare in Via Martiri D’Ungheria di questo centro ha proceduto al controllo di due soggetti, che, alla vista degli agenti effettuavano dei movimenti sospetti. La perquisizione effettuata a carico di uno dei due ha consentito di rinvenire e sequestrare 2,94 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta all’interno di involucro occultato all’interno della tasca del giubbotto, 0,42 grammi di cocaina, chiusa in un involucro di plastica posto all’interno del portafoglio e 0,37 grammi di pillole, in particolare due pillole di colore giallo, suddivise in quattro pezzi, poste all’interno di quattro involucri di carta in alluminio, risultate poi positive al reagente per la cocaina. In virtù di quanto sopra, il soggetto, residente nella provincia di Bari, è stato segnalato alla Prefettura competente.

