Lamezia, l’assessore Giulia Bifano si dimette: «Difficile esercitare il mio mandato con efficacia e serenità»

Il passo indietro

LAMEZIA TERME L’assessore comunale Giulia Bifano (Fdi) comunica di aver rimesso il proprio incarico, al termine di una riflessione maturata con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni e del proprio partito. «Desidero precisare – spiega Giulia Bifano – che l’intenzione di rimettere il mandato era già stata rappresentata al Partito nel corso del mese di dicembre e anticipata al Sindaco Murone in un colloquio riservato alla presenza della coordinatrice regionale Wanda Ferro; nel periodo delle vacanze natalizie ho ritenuto quindi doveroso prendermi il tempo di un’ulteriore, responsabile riflessione, prima di formalizzare la decisione. Purtroppo nel corso del tempo si è venuta a delineare una situazione che, pur nel rispetto reciproco e dei ruoli, rendeva sempre più complesso esercitare il mio mandato con la piena efficacia e serenità richieste. In tale contesto, ho ritenuto responsabile rimettere l’incarico, anteponendo l’interesse della città ad ogni valutazione personale. La decisione è assunta all’esito di una lunga riflessione e di un confronto rispettoso, nell’ambito di una valutazione di opportunità volta a favorire, in questa fase, la migliore continuità dell’impostazione amministrativa. Ringrazio il Sindaco, i colleghi di Giunta, i gruppi di maggioranza e gli uffici comunali per la collaborazione dimostrata e resto a disposizione per garantire un passaggio di consegne ordinato. Rivolgo un augurio di buon lavoro all’Amministrazione e rinnovo il mio impegno e il mio amore per Lamezia Terme, che continuerò a servire in ogni forma possibile».