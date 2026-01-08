Lamezia, l’assessore Giulia Bifano si dimette: «Difficile esercitare il mio mandato con efficacia e serenità»
«Le mia intenzione era già stata rappresentata al Partito e al sindaco Murone nel corso del mese di dicembre»
LAMEZIA TERME L’assessore comunale Giulia Bifano (Fdi) comunica di aver rimesso il proprio incarico, al termine di una riflessione maturata con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni e del proprio partito. «Desidero precisare – spiega Giulia Bifano – che l’intenzione di rimettere il mandato era già stata rappresentata al Partito nel corso del mese di dicembre e anticipata al Sindaco Murone in un colloquio riservato alla presenza della coordinatrice regionale Wanda Ferro; nel periodo delle vacanze natalizie ho ritenuto quindi doveroso prendermi il tempo di un’ulteriore, responsabile riflessione, prima di formalizzare la decisione. Purtroppo nel corso del tempo si è venuta a delineare una situazione che, pur nel rispetto reciproco e dei ruoli, rendeva sempre più complesso esercitare il mio mandato con la piena efficacia e serenità richieste. In tale contesto, ho ritenuto responsabile rimettere l’incarico, anteponendo l’interesse della città ad ogni valutazione personale. La decisione è assunta all’esito di una lunga riflessione e di un confronto rispettoso, nell’ambito di una valutazione di opportunità volta a favorire, in questa fase, la migliore continuità dell’impostazione amministrativa. Ringrazio il Sindaco, i colleghi di Giunta, i gruppi di maggioranza e gli uffici comunali per la collaborazione dimostrata e resto a disposizione per garantire un passaggio di consegne ordinato. Rivolgo un augurio di buon lavoro all’Amministrazione e rinnovo il mio impegno e il mio amore per Lamezia Terme, che continuerò a servire in ogni forma possibile».