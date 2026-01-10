Catanzaro sconfitto 2-0 fuori casa: al Frosinone il titolo di Campione d’inverno

CALCIO SERIE B

FROSINONE Il Frosinone batte il Catanzaro allo Stirpe e conquista tre punti preziosissimi che rafforzano la prima posizione in classifica. Prima frazione di gioco contraddistinta da ritmi elevati, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto. Al 5′ i padroni di casa si rendono pericolosi con una battuta dal limite di Kvernadze. I ragazzi di Aquilani rispondono al 12′ con una conclusione di Iemmello che termina a lato dopo un perfetto triangolo con Pittarello. Al 31′ è Calvani a non approfittare di un errato disimpegno della squadra calabrese, calciando addosso a Pigliacelli. I giallorossi non stanno a guardare e il solito Iemmello un minuto più tardi dopo una bella giocata personale, va vicino alla marcatura con un sinistro dal limite che sfiora la traversa. Nel finale di tempo è Pittarello lanciato verso la rete, a sprecare una buona occasione facendosi ipnotizzare da Palmisani.

In avvio di ripresa la prima occasione è ancora di marca ospite con Pittarello, che calcia a lato dopo una buona giocata di Cissè. Il Catanzaro continua a macinare gioco ed al 9′ è Iemmello a sprecare una buonissima occasione lasciandosi respingere la conclusione da un attento Palmisani.

I padroni di casa reagiscono e 2′ più tardi Kvernadze servito da Ghedjemis non centra la porta da buona posizione. Al 13′ Frosinini viene espulso dal direttore di gara dopo revisione Var, per uno sciagurato intervento su Cichella, lasciando così i giallorossi in inferiorità numerica. Il Frosinone inizia a spingere con maggiore insistenza ed al 27′ Pigliacelli compie un grande intervento su una splendida conclusione al volo di Raimondo. Al 36′ i giallazzurri trovano il vantaggio con Monterisi abile a realizzare con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Calò. Nell’ultima azione del match è Ghedjemis con il suo sinistro micidiale a raddoppiare.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3)

Palmisani 6; Oyono A. 6 (28′ st Cittadini 6), Monterisi 7, Calvani 6 (28′ st Marchizza 6), Bracaglia 6.5; Calò 6.5, Cichella 6 (43′ st Kone sv), Koutsoupias 6; Ghedjemis 7, Raimondo 6 (37′ st Zilli 6), Kvernadze 6 (28′ st Gelli F. 6). In panchina: Lolic, Pisseri, Marchizza, Gelli J., Grosso, Corrado, Oyono J., Vergani. Allenatore: Alvini 6.5.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6; Cassandro 6, Antonini 6 (40′ st Pandolfi sv), Brighenti 6.5; Favasuli 6, Pontisso 6 (16′ st Verrengia 6), Petriccione 6 (40′ st Libarali sv), Frosinini 4; Cissè 6.5, Iemmello 6 (16′ st Rispoli 6); Pittarello 6 (46′ st Noumah sv). In panchina: Marietta, Di Chiara, Bettella Alesi, Buso, D’Alessandro, Buglio. Allenatore: Aquilani 6.

ARBITRO Dionisi da L’Aquila 6.

RETI 36′ st Monterisi, 52′ st Ghedjemis.

NOTE pomeriggio freddo. Spettatori: 11.407, di cui 1.022 ospiti. Espulso al 13′ st Frosinini per gioco violento. Ammoniti: Oyono A., Pontisso, Calvani, Cittadini, Petriccione, Gelli F., Bracaglia, Favasuli. Angoli: 5-3. Recupero: 1′; 7′.

Foto fb US Catanzaro 1929

