Maltempo, domenica allerta gialla in 5 regioni

le previsioni

ROMA Allerta gialla domani, domenica 11 gennaio, in cinque regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Lo segnala la protezione civile nazionale sul proprio sito. Nel dettaglio, la protezione civile prevede ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla per: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Litoranea; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Prevede invece ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla per: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Molise: Litoranea; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.