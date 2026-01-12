Cibo scaduto e privo di tracciabilità, chiuso un locale di kebab nel centro di Vibo

il provvedimento

VIBO VALENTIA Nel corso di una serie di controlli programmati nelle scorse settimane, gli agenti della Polizia Locale, operando unitamente al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, hanno effettuato accertamenti all’interno di diverse attività commerciali presenti sul territorio comunale.

Durante uno di questi controlli è stata disposta la chiusura immediata di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti di tipo “Kebab”, gestito da cittadini stranieri. All’interno del locale sono stati rinvenuti alimenti privi di tracciabilità e, in alcuni casi, addirittura scaduti, con conseguente sequestro di circa 16 chilogrammi di prodotti alimentari. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere gravi irregolarità di natura igienico-sanitaria e urbanistica, che hanno portato all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro, oltre alla chiusura immediata dell’attività commerciale. Le operazioni rientrano in un più ampio piano di controlli predisposto dal Corpo di Polizia Locale di Vibo Valentia, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e assicurare la tutela della salute e della sicurezza del consumatore finale.

