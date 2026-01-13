«Aumentare le tasse su bevande zuccherate e alcol»

la sollecitazione

ROMA Le bevande zuccherate e alcoliche stanno diventando più economiche, a causa delle aliquote fiscali costantemente basse nella maggior parte dei paesi, diventando così sempre più prodotti di largo consumo e alimentando obesità, diabete, malattie cardiache, tumori e infortuni, soprattutto tra bambini e giovani adulti. In due nuovi rapporti globali pubblicati oggi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme e invita i governi ad aumentare “significativamente” le tasse sulle bevande zuccherate e alcoliche. Gli studi avvertono che i sistemi fiscali deboli consentono ai prodotti nocivi di rimanere a basso costo, mentre i sistemi sanitari devono far fronte a una crescente pressione finanziaria dovuta a malattie non trasmissibili e infortuni prevenibili. “Le tasse sulla salute sono uno degli strumenti più efficaci a nostra disposizione per promuovere la salute stessa e prevenire le malattie”, sottolinea Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’OMS. “Aumentando le tasse su prodotti come tabacco, bevande zuccherate e alcol, i governi possono ridurre i consumi nocivi e sbloccare fondi per servizi sanitari essenziali”. Il mercato globale combinato di bevande zuccherate e alcoliche genera miliardi di dollari di profitti, alimentando il consumo diffuso e i profitti aziendali. Eppure, i governi si appropriano solo di una quota relativamente piccola di questo valore attraverso imposte motivate dalla salute, lasciando che sia la società a sopportarne i costi sanitari ed economici a lungo termine.

I report

I report mostrano che almeno 116 paesi tassano le bevande zuccherate, molte delle quali sono bibite gassate. Ma molti altri prodotti ad alto contenuto di zucchero, come i succhi di frutta al 100%, le bevande a base di latte zuccherato e i caffè e i tè pronti da bere, sfuggono alla tassazione. Sebbene il 97% dei paesi tassi le bevande energetiche, questa cifra non è cambiata dall’ultimo rapporto globale del 2023. Un altro rapporto dell’OMS mostra che almeno 167 paesi tassano le bevande alcoliche, mentre 12 le vietano completamente. Nonostante ciò il prezzo dell’alcol è diventato più accessibile o è rimasto invariato nella maggior parte dei paesi dal 2022, poiché le tasse non riescono a tenere il passo con l’inflazione e la crescita del reddito. Il vino rimane esente da tasse in almeno 25 paesi, principalmente in Europa, nonostante i chiari rischi per la salute. “Un consumo di alcol più accessibile favorisce violenza, infortuni e malattie”, ha sottolineato Etienne Krug, Direttore del Dipartimento per i Determinanti della Salute, la Promozione e la Prevenzione dell’OMS. “Mentre l’industria trae profitto, spesso le conseguenze sulla salute sono a carico del pubblico e la società ne subisce i costi economici”. L’OMS rileva che nelle diverse regioni le quote di imposta sugli alcolici restano basse, con una media globale delle quote di accisa del 14% per la birra e del 22,5% per i superalcolici; le tasse sulle bevande zuccherate sono deboli e poco mirate, con la tassa mediana che rappresenta solo circa il 2% del prezzo di una comune bibita zuccherata e spesso si applica solo a un sottoinsieme di bevande, perdendo gran parte del mercato; e pochi paesi adeguano le tasse all’inflazione, consentendo ai prodotti dannosi per la salute di diventare sempre più accessibili. Queste tendenze fiscali persistono nonostante un sondaggio Gallup del 2022 abbia rilevato che la maggior parte delle persone intervistate è a favore di un aumento delle tasse su alcolici e bevande zuccherate. L’OMS invita i paesi ad aumentare e riprogettare le tasse nell’ambito della sua nuova iniziativa “3 by 35”, che mira ad aumentare i prezzi reali di tre prodotti, tabacco, alcolici e bevande zuccherate, entro il 2035, rendendoli meno accessibili nel tempo per contribuire a proteggere la salute delle persone. (Agi)

