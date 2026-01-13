Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:18
Controlli sanitari a Vibo Valentia: chiuso locale di kebab, sequestrati alimenti

Ai titolari sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 5 mila euro

Pubblicato il: 13/01/2026 – 23:18
VIBO VALENTIA Scattano sanzioni e provvedimenti di chiusura a Vibo Valentia dopo un controllo congiunto della polizia municipale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp. Le verifiche hanno interessato un esercizio di somministrazione di kebab, gestito da cittadini stranieri, dove sono state riscontrate numerose violazioni. Durante l’ispezione gli operatori hanno sequestrato circa 16 chilogrammi di prodotti alimentari risultati privi di tracciabilità e, in parte, scaduti. Le condizioni riscontrate all’interno del locale hanno evidenziato gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario, oltre a irregolarità di tipo urbanistico. Alla luce delle violazioni accertate, è stata disposta la chiusura immediata dell’attività commerciale. Ai titolari sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 5 mila euro. I controlli rientrano nell’ambito delle attività di vigilanza a tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori.

