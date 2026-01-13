Tragedia a Reggio, clochard trovato morto in un seminterrato

avviate le indagini

REGGIO CALABRIA È di un clochard il cadavere rinvenuto a Reggio Calabria in un seminterrato di viale Zerbi, nei pressi della pinetina. A confermarlo è stata la Questura, che ha fornito i primi elementi sull’identità della vittima, un uomo di circa 40 anni, privo di documenti di riconoscimento.

Dai primi rilievi effettuati dalla polizia scientifica, la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa e non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dai dipendenti di un negozio di abbigliamento in prossimità delle scale antincendio adiacenti all’edificio. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche quella che l’uomo possa essere deceduto a causa delle rigide temperature registrate negli ultimi giorni. Saranno comunque gli ulteriori accertamenti medico-legali a chiarire le cause esatte del decesso. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, diretta da Gianfranco Minissale, che sta lavorando per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e procedere alla sua identificazione.

