A Soveria Mannelli il Collegio di Direzione 2026: ospedali montani e servizi territoriali in primo piano

LAMEZIA TERME Si è svolto lunedì 12 gennaio nel Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli, il primo Collegio di Direzione del 2026 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L’incontro, convocato dal Commissario Straordinario, ha visto la partecipazione dei Direttori di Dipartimento e dei Sindaci del territorio, giunti anche da fuori Provincia, segnando un momento cruciale di confronto per la programmazione sanitaria dell’anno appena iniziato.

Nel corso della riunione, il Commissario Straordinario ha delineato gli obiettivi strategici per una sanità sempre più orientata al cittadino, attraverso lo sviluppo concreto dell’assistenza di prossimità. In linea con gli indirizzi della Regione Calabria, l’azione amministrativa punterà su una riorganizzazione moderna ed efficiente, con un focus specifico sul potenziamento degli ospedali montani. ​«Il presidio di Soveria Mannelli rappresenta una frontiera essenziale per il territorio», ha dichiarato il Commissario straordinario. «Dobbiamo rafforzarlo affinché diventi un punto di riferimento attrattivo per tutte le aree limitrofe, garantendo il diritto alla salute anche nelle arre più disagiate».



Al centro della discussione con i Sindaci il potenziamento dei servizi del territorio, incluse la continuità assistenziale e le guardie mediche; si è parlato dei benefici che introdurrà la telemedicina e dell’implementazione di alcune competenze, prima tra tutte la pediatria ed il servizio di vaccinazioni primarie. Tutti i Direttori di Dipartimento hanno preso nota delle richieste provenienti dal territorio, e nei prossimi giorni si passerà alla fase di organizzazione dei servizi, per un ambito che include Comuni da Martirano a Carlopoli, nella Presila Catanzarese.

Portare il Collegio di Direzione per la prima volta a Soveria Mannelli ha avuto un forte significato simbolico, rafforzato dalla concomitante esecuzione del Concerto di musica classica organizzato da FederSanità – ANCI nell’ambito del progetto “La musica che cura”, al quale hanno assistito degenti e personale del nosocomio del Reventino insieme ai Sindaci presenti al Collegio di Direzione.

La giornata ha rafforzato l’obiettivo condiviso di costruire una rete sanitaria solida, capace di integrare l’innovazione tecnologica con la capillarità dei servizi sul territorio, consolidando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie, puntando ad una sempre migliore integrazione fra Ospedali e Territorio.

