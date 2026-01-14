Il passo indietro di Colelli, ma Romeo fa il pompiere: «Resta una risorsa importante»

una nuova fase

VIBO VALENTIA La rinuncia di Francesco Colelli alla delega allo spettacolo al Comune di Vibo ha riacceso i riflettori sui movimenti all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Enzo Romeo. L’ala del Partito democratico è da tempo spaccata in due anime: il fronte “vibonese” e la corrente che fa riferimento al consigliere regionale di Soverato Ernesto Alecci. Una frattura divenuta evidente con le elezioni regionali prima e con quelle per il rinnovo del consiglio provinciale di dicembre. La tornata elettorale di ottobre ha visto diversi esponenti del Pd candidati: l’assessore alla cultura Stefano Soriano, l’uscente Raffaele Mammoliti, Luigi Tassone, ma molti voti dal capoluogo sono finiti al poi eletto Ernesto Alecci. La mancata elezione di almeno un rappresentante del Vibonese nel centrosinistra è una conseguenza di questa frammentarietà.

Una nuova fase

Nei mesi si è poi consumata una frattura tra lo stesso Colelli, tra l’altro capogruppo del Pd in Consiglio comunale, e l’assessore Soriano, con quest’ultimo che – insieme al sindaco – ha rivolto il proprio sguardo verso l’area alecciana, che da tempo reclama un posto in Giunta. Colelli nell’annunciare le sue dimissioni non ha esplicitato motivi legati ai dissidi interni, ma sottolineato più volte il suo lavoro svolto per la città e come questa sia, in realtà, una decisione presa da tempo, rimandata solo al fine di concludere gli eventi natalizi. Una decisione che potrebbe aprire una nuova fase, garantendo anche più “libertà” politica allo stesso Colelli. Il sindaco Enzo Romeo, con una nota diffusa oggi, ha cercato di spegnere sul principio ogni tipo di polemica o speculazione, ribadendo come Colelli «in questo anno e mezzo, abbia lavorato bene, e la sua scelta ovviamente non mi rende felice. Sono certo che continuerà a svolgere il suo lavoro al servizio della città. Il Partito Democratico è caratterizzato da un dialogo continuo e da una dialettica aperta e trasparente, sia al suo interno che all’esterno, a differenza di quanto avviene in altri partiti dove tutto rimane nelle chiuse stanze. Ribadisco il riconoscimento al consigliere Colelli per l’ottimo lavoro svolto all’insegna della dedizione e della passione, di questo gliene è grata l’intera amministrazione. Continuerò a considerarlo una risorsa per questa maggioranza, un tassello importante di una squadra impegnata a dare il massimo nell’interesse di tutti i vibonesi, oggi come nei prossimi anni». (ma.ru.)

