La Roma scopre il baby fenomeno, è il calabro-australiano Antonio Arena

origini di taurianova

ROMA Antonio Arena «ha una carica agonistica importante, ha forza da vendere e non ha timore. Gioca anche nelle selezioni giovanili della Nazionale. Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi e il principio deve essere quello. Non è vero che sono deluso, sono molto soddisfatto. Sono deluso dal gol preso al 90′, altrimenti sarebbe stata una partita positiva per lo spirito messo in campo e per questi giovani. Questa è stata una bella partita. Se l’obiettivo è valorizzare i ragazzi va bene, basta che sia chiaro e facciamo giocare anche i 16enni e i Primavera». A parlare è l’allenatore della Roma, Gianpiero Gasperini, soddisfatto dell’esordio del 16enne italo-australiano, attaccante della Roma a segno contro il Torino nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il giovanissimo talento giallorosso ha passaporto italiano, i nonni paterni sono originari di Taurianova (in provincia di Reggio Calabria), poi emigrati in Australia. (redazione@corrierecal.it)