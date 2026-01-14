Stop alla bonifica per materiali radioattivi a Crotone, l’allarme di Cisl Magna Grecia: «Tutelare la salute dei cittadini e dell’ambiente»

Le preoccupazioni

«Il fermo delle operazioni di bonifica nella ex Pertusola di Crotone a causa del rinvenimento di materiali con presenza di radioattività, in una parte del territorio interessato dagli interventi impongono una riflessione seria, responsabile e soprattutto condivisa». Lo afferma il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, intervenendo sulla vicenda alla luce anche della difficoltà nello smaltimento del Tenorm confermata dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Eni Rewind, che ha ipotizzato una messa in sicurezza permanente in loco. «Siamo di fronte a una situazione complessa e delicata, che tocca direttamente la salute dei cittadini, la sicurezza ambientale e il futuro stesso del territorio crotonese. Proprio per questo – sottolinea Gualtieri – è indispensabile avviare immediatamente un tavolo interistituzionale che coinvolga tutti i soggetti interessati: istituzioni, enti competenti, parti sociali, associazioni e rappresentanze del territorio». «E’ fondamentale garantire la prosecuzione delle operazioni di bonifica, che restano vitali e non più rinviabili, assicurando al tempo stesso i più alti standard di sicurezza ambientale e di tutela della salute pubblica. Bonificare significa restituire dignità a un territorio segnato per decenni, ma anche creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile, occupazione e futuro». «Servono unità di intenti, dialogo e partecipazione. Questa vicenda non può e non deve diventare terreno di scontro o di strumentalizzazione politica, un rischio concreto soprattutto alla vigilia della prossima campagna elettorale. Qui – conclude il segretario della CISL Magna Grecia – non sono in gioco interessi di parte o obiettivi di piccolo cabotaggio politico, ma il bene comune: la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo di Crotone e del suo territorio. È questo che dobbiamo avere a cuore, lavorando insieme con serietà e responsabilità».