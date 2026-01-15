Esplosione nella notte a Camigliatello: assaltato il bancomat – FOTO

l’episodio

SPEZZANO DELLA SILA Nuovo colpo della banda che da tempo assalta i bancomat in diverse zone della Calabria. Questa notte, gli ignoti malviventi hanno assaltato lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena situato sul corso di Camigliatello Silano, nel comune di Spezzano della Sila. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Intorno 2.50 di questa mattina, un boato ha svegliato alcuni residenti. I malviventi avrebbero collocato l’esplosivo e fatto saltare il bancomat, portando via il denaro. Nei giorni scorsi, un colpo era stato messo a segno, con le stesse modalità, a Decollatura, nel Catanzarese. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli assalti simili in Calabria, in particolar modo nella provincia di Cosenza: da Lauropoli di Cassano allo Ionio a Laino Borgo, da San Marco Argentano a Santa Maria del Cedro. (f.b.)

