Banca, al via oltre 3mila assunzioni di giovani nel 2026

Lavoro

MILANO Assunzioni in arrivo per i giovani che puntano a lavorare in banca. Come riporta il Sole 24 Ore, nella prima parte del 2026 il settore bancario italiano, dopo anni di uscite incentivate, tornerà ad assumere in modo significativo, con oltre 3.300 nuove assunzioni previste. Se in passato la regola non scritta era due uscite un ingresso, oggi diversi gruppi bancari hanno portato il rapporto all’80% o addirittura oltre il 100%.

Se è vero che il settore del credito negli ultimi anni ha conosciuto una contrazione occupazionale importante – sempre gestita con uscite volontarie e incentivate e prepensionamenti con il Fondo di solidarietà a carico delle banche e senza mai fare un licenziamento -, lo è anche che gli ultimi accordi sindacali di alcuni grandi gruppi hanno alzato il tasso di sostituzione tra uscite ed entrate e danno un segnale importante sul capitolo nuova a buona occupazione.

La contrattazione di secondo livello ha garantito infatti il ricambio generazionale, secondo quanto ricostruito dall’analisi degli accordi di fine 2025 fatta dalla Fisac Cgil: da UniCredit, a Intesa, a Bper e Banco Bpm è stato alzato il tasso di sostituzione portandolo oltre la prassi di un nuovo ingresso ogni due uscite.