Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la polemica

Ponte, Salvini su Ciucci: «Nessun conflitto di interessi»

Il ministro: «L’ho nominato io per accelerare»

Pubblicato il: 16/01/2026 – 12:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ponte, Salvini su Ciucci: «Nessun conflitto di interessi»

MILANO «Il commissario è uno ed è Ciucci. Stretto di Messina è pubblica, una società totalmente pubblica, al 100% pubblica. L’ho nominato io per accelerare e rispondere alle richieste della Corte dei Conti e per fare coordinamento con tutti gli organi coinvolti». Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici Aler a Milano, rispondendo a una domanda sul possibile conflitto d’interesse nella nomina di Pietro Ciucci a commissario per il Ponte sullo Stretto. «Quello che è l’amministratore di una società pubblica e diventa anche commissario pubblico per fare il Ponte sullo Stretto di Messina che è un’opera pubblica, pagata interamente dal denaro pubblico e gestita dal pubblico, quindi i privati proprio non c’entrano nulla col ponte con lo Stretto e con niente».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
conflitto interessi ciucci
MATTEO SALVINI
Pietro Ciucci
PONTE SULLO STRETTO
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x