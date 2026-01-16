Weekend di pioggia e temporali: allerta in Calabria e Sicilia

le previsioni

ROMA Torna il maltempo sulla Penisola: previste precipitazioni dal prossimo weekend. Una vasta circolazione depressionaria si muove verso l’Europa occidentale, con correnti umide in risalita verso l’Italia, portando molte nuvole in transito e precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest, con neve oltre i 1000 metri sulle Alpi. Nello stesso tempo, una circolazione depressionaria risalirà dal nord Africa, interessando soprattutto le regioni del sud con fenomeni localmente intensi su Sicilia e Calabria. Nel corso del weekend, le precipitazioni dovrebbero estendersi sul resto del sud e anche al nord-est. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prima parte della prossima settimana, mostrano una circolazione depressionaria colma di aria fredda tra nord Africa e Mediterraneo centro-occidentale. Al momento, su Sicilia e Calabria non si escludono fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio. Per la prossima settimana è atteso anche un graduale calo termico con rientro di correnti orientali che porteranno anche qualche fenomeno sul medio Adriatico, con neve a quote basse.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato