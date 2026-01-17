Armi e droga, controlli a tappeto dei carabinieri nel Vibonese

prevenzione e contrasto

VIBO VALENTIA Nel corso della settimana, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, le Compagnie Carabinieri di Serra San Bruno, Tropea e Vibo Valentia hanno svolto mirate attività di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati, nonché al rafforzamento della sicurezza in materia di circolazione stradale.

Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno

Nel corso dei servizi di controllo del territorio sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui una per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro e la sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti. Ulteriori violazioni hanno riguardato la circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo e la mancanza della prescritta copertura assicurativa, con il sequestro amministrativo dei mezzi finalizzato alla confisca. Nell’ambito dei medesimi servizi, i militari della Stazione Carabinieri di Nardodipace hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto del luogo, finalizzato alla verifica della corretta detenzione di armi. Nel corso dell’accertamento, l’uomo è stato trovato in possesso di sei cartucce calibro 12 in eccedenza. È stato pertanto disposto il ritiro cautelare delle armi e delle munizioni detenute, nonché del relativo titolo di polizia (porto d’armi per fucile ad uso caccia).

Compagnia Carabinieri di Tropea

Nel quadro delle attività di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Zungri hanno denunciato in stato di libertà un soggetto, classe 1996, ritenuto responsabile del reato di evasione, poiché sorpreso all’esterno della propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I militari della Stazione Carabinieri di San Calogero hanno denunciato in stato di libertà un soggetto, classe 1990, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti complessivamente oltre 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 855 euro in contanti. I militari della Stazione Carabinieri di Nicotera hanno denunciato in stato di libertà un soggetto, classe 1979, per guida con patente revocata. Nel corso del controllo, l’uomo è stato inoltre trovato alla guida di un’autovettura con revisione periodica scaduta e priva della prescritta copertura assicurativa. Per tale ultimo motivo, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. L’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tropea, nell’ambito dei servizi di controllo alla circolazione stradale, ha effettuato perquisizioni personali, sequestri amministrativi di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e fermi amministrativi di motoveicoli, poiché i conducenti sono stati sorpresi alla guida senza il prescritto uso del casco protettivo.

Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia

Nel corso dei servizi di controllo del territorio è stata posta particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati. Nell’ambito delle attività svolte sono state contestate otto violazioni per guida in stato di ebbrezza e cinque violazioni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto operativo, due persone sono state denunciate per guida senza patente, mentre otto soggetti sono stati denunciati poiché trovati in possesso di coltelli, il cui porto non risultava giustificato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura due soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

