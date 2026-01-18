Si legge in: 1 minuto
Il blitz
Effetto Crans Montana. Sequestrato il Piper di Roma
La polizia ha riscontrato modifiche strutturali e rischi in caso di evacuazione
Pubblicato il: 18/01/2026 – 12:16
ROMA Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. All’interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana. (Ansa)
