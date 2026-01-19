Skip to main content

Chiaravalle Centrale, cani in catene: sanzioni per maltrattamenti sugli animali

Gli animali, pur provati, sono apparsi in discrete condizioni e sono stati rifocillati dai militari

Pubblicato il: 19/01/2026 – 10:43
Chiaravalle Centrale, cani in catene: sanzioni per maltrattamenti sugli animali

CATANZARO Prosegue con determinazione l’impegno del Comando Provinciale di Catanzaro nella tutela del benessere animale e nel contrasto a ogni forma di maltrattamento. A Chiaravalle Centrale l’alba era appena sorta quando la pattuglia del Nucleo Forestale di San Vito sullo Ionio durante uno dei numerosi servizi di perlustrazione, ha imboccato una strada sterrata che conduceva a un piccolo casolare di campagna. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato alcuni cani, legati a catene troppo corte per permettere loro un movimento dignitoso, privi di qualsiasi forma di identificazione e in condizioni di evidente incuria. Gli animali, pur provati, sono apparsi in discrete condizioni e sono stati rifocillati dai militari. Dopo gli accertamenti, un 49enne del luogo è stato sanzionato per 1.650 euro, poiché responsabile delle irregolarità riscontrate. Non è escluso che la situazione di degrado si trascinava da giorni.

