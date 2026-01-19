La Calabria nell’occhio del ciclone Harry, domani scuole chiuse – ECCO DOVE

la decisione

CATANZARO La Calabria nell’occhio del ciclone Harry: una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120/km all’ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte hanno costretto la Protezione civile ad emettere un’allerta rossa nelle tre regioni in vigore anche per tutte le prossime 24 ore. Una situazione di emergenza che avrà domani il suo culmine per poi attenuarsi da mercoledì. E’ l’effetto di un vortice di bassa pressione tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, che ha investito in pieno le isole maggiori e la Calabria. Sono attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore (più di quanto piove in tre mesi) e onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri, tra i 6 e 7 metri sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria. I sindaci dei comuni capoluogo, da Catanzaro a Reggio Calabria hanno deciso in via precauzionale la chiusura di scuole, università, uffici pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. In Sicilia bloccati i traghetti per le Eolie mentre in Calabria, a Catanzaro, risultano isolate a causa di una frana sette famiglie. Il sindaco dello stesso comune ha anche optato per la chiusura del lungomare. Nei comuni interessati dall’allerta rossa si sono riviste le città deserte del tempo del lockdown.

La lista degli istituti scolastici chiusi

Acri, Bagnara, Bonifati, Borgia, Botricello, Bova Marina, Campo Calabro, Catanzaro, Capistrano, Caraffa, Cariati, Cerenzia, Cittanova, Cleto, Crotone, Crucoli, Davoli, Delianuova, Falerna, Filogaso, Fossato Serralta, Gasperina, Girifalco, Gioia Tauro, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Locri, Marcedusa, Marcellinara, Melito Porto Salvo, Mesoraca, Miglierina, Mileto, Mirto Crosia, Montepaone, Nicotera, Nocera Terinese, Olivadi, Palmi, Pentone, Petronà, Pizzo, Polia, Reggio Calabria, Rizziconi, Rocca di Neto, Roccella Jonica, Rosarno, Roseto Capo Spulico, San Andrea Apostolo dello Ionio, San Cosmo Albanese, San Floro, San Lorenzo, San Nicola da Crissa, San Sostene, Santa Sofia d’Epiro, Scilla, Sellia Marina, Serra San Bruno, Siderno, Simbario, Soriano Calabro, Sorianello, Soverato, Settingiano, Tiriolo, Trebisacce, Vibo Valentia, Villa San Giovanni.

