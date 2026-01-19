Maltempo, Ciclone Harry: evacuato borgo marinaro Siracusano

allerta rossa

PACHINO Il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha firmato un’ordinanza di evacuazione del borgo marinaro di Marzamemi, nel Siracusano. Il provvedimento è stato adottato dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile, in seguito al rapido peggioramento delle condizioni meteo marine legate al ciclone Harry. Alla base della decisione l’innalzamento del livello di rischio lungo la fascia costiera: le mareggiate, in forte intensificazione, potrebbero raggiungere le abitazioni del borgo ed esporre i residenti a pericoli immediati. L’evacuazione è stata disposta in via preventiva. Il Comune ha attivato strutture di accoglienza per le famiglie coinvolte, che resteranno ospitate fino al miglioramento delle condizioni. Nel pomeriggio la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per il Siracusano, una delle aree più esposte agli effetti del ciclone, con forti venti, piogge intense e mare in tempesta.