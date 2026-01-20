Skip to main content

Crolla il solaio dopo un incendio in casa, un disperso a Brindisi

Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco

Pubblicato il: 20/01/2026 – 15:49
Crolla il solaio dopo un incendio in casa, un disperso a Brindisi

BRINDISI Parte di un solaio di un’abitazione è crollata dopo un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Tuturano, frazione di Brindisi. All’interno ci potrebbe essere una persona che viveva lì. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco che stanno accertando l’eventuale presenza nell’immobile e mettendo in sicurezza l’area.

