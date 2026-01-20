Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:57
il gesto di solidarietà

Maltempo, la Toscana pronta ad assistere le regioni colpite

Il governatore Giani manifesta la disponibilità al Dipartimento di Protezione civile

Pubblicato il: 20/01/2026 – 21:57
Maltempo, la Toscana pronta ad assistere le regioni colpite

FIRENZE “A seguito del forte maltempo che sta colpendo Sicilia, Calabria e Sardegna, come Regione Toscana siamo a disposizione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per eventuali interventi di supporto e assistenza con il sistema regionale. La Toscana è vicina alle comunità colpite, forza!”. Lo scrive stasera il presidente della Toscana, Eugenio Giani sui social. (Ansa)

