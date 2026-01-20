Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il gesto di solidarietà
Maltempo, la Toscana pronta ad assistere le regioni colpite
Il governatore Giani manifesta la disponibilità al Dipartimento di Protezione civile
Pubblicato il: 20/01/2026 – 21:57
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
FIRENZE “A seguito del forte maltempo che sta colpendo Sicilia, Calabria e Sardegna, come Regione Toscana siamo a disposizione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per eventuali interventi di supporto e assistenza con il sistema regionale. La Toscana è vicina alle comunità colpite, forza!”. Lo scrive stasera il presidente della Toscana, Eugenio Giani sui social. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali