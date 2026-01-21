Acqua, detriti e lungomare sommerso. L’odissea del quartiere Lido a Catanzaro – FOTO E VIDEO

l’emergenza

CATANZARO E’ emergenza nel quartiere Lido di Catanzaro a causa degli effetti del ciclone Harry. La pioggia che sta cadendo incessantemente sulla città e impetuose raffiche di vento hanno infatti provocato mareggiate e allagamenti, come testimoniato anche dai video che stanno circolando su social e che riproducono scene particolarmente impressionanti con onde altissime che hanno scavalcato il lungomare invadendo con detriti e fango le strade della zona marina e rendendo impraticabile praticamente l’intero litorale. Molte le macchine sommerse dall’acqua e le attività commerciali completamente allagate.

Su propri canal social il Comune di Catanzaro “invita la cittadinanza a evitare di recarsi sul lungomare e nelle zone costiere, restare in luoghi sicuri, lontani da mare, moli e scogliere, non sostare in prossimità delle onde e non avvicinarsi per scattare foto o video”, rimarcando che “la situazione è costantemente monitorata in coordinamento con la Protezione civile e la Polizia Locale”. Danni e disagi comunque si registrano anche in altri quartieri della città, per la pioggia incessante che da questa notte sta colpendo il capoluogo calabrese. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato