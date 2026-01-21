Catanzaro Lido, tecnico Enel resta intrappolato sotto un metro d’acqua: salvato dai Vigili del Fuoco – VIDEO
L’uomo era rimasto bloccato all’interno della sua autovettura. Evacuate altre due persone. In 12 ore oltre 65 interventi nel Catanzarese
Oltre 65 interventi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro in una notte segnata dal maltempo e dal ciclone Harry che si è abbattuto sulla Calabria. L’area maggiormente colpita è risultata il quartiere Lido di Catanzaro, dove le forti mareggiate hanno investito il lungomare, raggiungendo abitazioni e attività commerciali, in particolare nella zona prossima al porto. Nel quartiere Lido i Vigili del Fuoco hanno inoltre tratto in salvo un tecnico dell’Enel, rimasto bloccato all’interno del proprio mezzo in circa un metro d’acqua, e hanno proceduto, a titolo precauzionale, all’evacuazione di due persone dalla propria abitazione.
Numerosi gli interventi effettuati su tutta la provincia per alberi divelti, rimozione di ostacoli alla circolazione, recupero di autovetture e allagamenti. Attualmente risultano 10 interventi in corso e circa 50 in attesa di espletamento. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha provveduto a potenziare il dispositivo di soccorso ordinario, impiegando ulteriori 5 squadre e trattenendo in servizio 21 unità del turno smontante. Si segnalano criticità anche nelle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza, anch’esse interessate dall’ondata di maltempo. Sul territorio regionale, nel corso della notte, i Vigili del Fuoco hanno effettuato complessivamente 161 interventi, con 50 interventi attualmente in corso di espletamento e circa 100 in attesa.
