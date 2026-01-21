Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:25
la decisione

Ciclone Harry in Calabria, treni sospesi e cancellati – ECCO QUALI

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, è prevista una riduzione dell’offerta commerciale sulle linee Rfi

Pubblicato il: 21/01/2026 – 9:29
CATANZARO A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, è prevista per la giornata di oggi mercoledì 21 gennaio una cancellazione completa o una riduzione dell’offerta commerciale sulle linee Rfi: Reggio Calabria- Catanzaro Lido – Crotone; Lamezia Terme – Catanzaro Lido; Lamezia Terme – Rosarno via Tropea; Catanzaro lido – Melito P.S; Caltagirone – Catania; Messina – Catania – Siracusa; Siracusa – Caltanissetta; Palermo – Catania e Caltanissetta – Agrigento.

