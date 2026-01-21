Crotone, condannati definitivamente per truffa e per reati contro il patrimonio: arrestati

il provvedimento

CROTONE La Polizia di Crotone, coordinata dal questore Renato Panvino, ha tratto in arresto un uomo condannato definitivamente alla pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa, violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, furto, tentato riciclaggio ed evasione tra il 2017 e il 2021. L’ordine di esecuzione è stato emesso dalla Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. I poliziotti, dopo attente ricerche, hanno individuato il cittadino mentre si trovava nei pressi del centro cittadino, procedendo all’arresto del soggetto che è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Due arresti nella stessa giornata

I poliziotti della Questura di Crotone hanno eseguito nella stessa giornata un provvedimento di sospensione dell’esecuzione di ordine di carcerazione e di ripristino del medesimo a carico di un pregiudicato crotonese. Il decreto recepisce quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che, sulla base dell’excursus criminale del condannato, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, violazioni delle misure di prevenzione, evasione, ha ritenuto di revocare i benefici connessi alla sospensione della pena e disporre nuovamente la carcerazione dell’uomo, atteso che negli ultimi anni lo stesso è stato denunciato svariate volte per il reato di truffa. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato