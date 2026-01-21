Evacuate abitazioni, treni fermi e SS 106 interrotta: il punto sul maltempo nel Reggino

Il monitoraggio della Prefettura

REGGIO CALABRIA La Prefettura di Reggio Calabria monitora costantemente, in stretto raccordo con i sindaci, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana e la Protezione Civile, l’evolversi dell’ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia reggina. Si sono tenute diverse riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi – CCS, attivo da lunedì 19, per un esame congiunto della situazione nei territori dei vari Comuni e degli interventi in atto. «Le forti mareggiate e le intense piogge – fa sapere la Prefettura – hanno comportato ingenti danni ai litorali di numerosi Centri del versante ionico, rendendo necessario in alcuni casi il trasferimento delle persone dalle abitazioni più esposte. Sono state registrate alcune criticità per la viabilità provinciale e locale, a causa di smottamenti, esondazioni di corsi d’acqua e caduta di alberi, pali elettrici e detriti, con interventi tempestivi volti a ripristinare la sicurezza della viabilità. Particolare attenzione viene riservata, con un presidio fisso, al Torrente Laverde, la cui esondazione già questa mattina aveva reso necessaria la temporanea sospensione della circolazione sulla SS 106 tra Africo e Bianco. Rimane ancora sospesa la circolazione dei treni tra Melito e Crotone, a causa delle forti mareggiate che hanno interessato il tracciato ferroviario che corre lungo la costa. Il Prefetto – conclude la nota – rivolge un sentito ringraziamento ai Sindaci ed a tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile impegnate nella gestione delle criticità, per il lavoro svolto, la collaborazione assicurata e la tempestività degli interventi, e richiama l’attenzione della popolazione a non tenere comportamenti che possano esporre a rischio l’incolumità personale».

