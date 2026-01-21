Maltempo, anche domani resteranno chiuse tutte le scuole di Catanzaro

l’ordinanza

CATANZARO Anche domani resteranno chiuse tutte le scuole di Catanzaro. Lo riferiscono fonti del Comune a margine delle varie riunioni per fare il punto su danni dell’ondata di maltempo che questa notte e questa mattina ha flagellato il capoluogo calabrese. Inizialmente la soluzione prospettata era quella della chiusura delle sole scuole del quartiere Lido, l’area maggiormente colpita dagli effetti del ciclone Harry, ma, alla luce della necessità di effettuare la ricognizione e i sopralluoghi degli edifici e anche delle richieste provenienti da molti dirigenti scolastici della città, il sindaco Nicola Fiorita si accinge a emanare l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Catanzaro. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato