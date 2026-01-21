Minaccia di «scannare come un maiale» un carabiniere a Crotone: arrestato

un controllo degenerato

CROTONE Un servizio di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza stradale è degenerato, nella tarda mattinata di qualche giorno fa, in un episodio di grave violenza verbale e ribellione alle istituzioni, culminato con l’arresto in flagranza di un uomo del posto. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia dopo che, intorno alle 11:30, nei pressi dello snodo strategico tra via Brisi, la Statale 106 e la Provinciale 5 – un’arteria fondamentale per il traffico della zona – il conducente di un veicolo, senza alcun motivo apparente, aveva effettuato una manovra repentina invadendo totalmente la corsia di marcia opposta proprio mentre percorreva una curva, mettendo a repentaglio la vita degli altri automobilisti e rischiando di innescare un violento impatto frontale.

Le minacce

Non appena gli uomini dell’Arma hanno rappresentato di voler procedere alla contestazione di una violazione al Codice della Strada, il clima è mutato drasticamente. Il conducente, infatti, ha reagito con una furia improvvisa e sproporzionata rispetto all’accertamento in corso. Invece di collaborare, l’uomo è andato immediatamente in escandescenza, trasformando un normale accertamento stradale in un terreno di scontro. Rivolgendosi con estremo disprezzo al carabiniere autista della pattuglia, poi, ha tentato dapprima di sminuirne l’autorità facendo leva sulla differenza d’età, per poi passare a un repertorio di intimidazioni pesantissime espresse in dialetto locale: in un crescendo di tensione, l’uomo ha inveito contro il militare con frasi di inaudita gravità, minacciando di “scannarlo come un maiale” qualora non si fosse allontanato dall’autovettura. Per l’uomo, di conseguenza, sono scattate le manette e l’arresto per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, convalidato nella giornata successiva dall’Autorità Giudiziaria di Crotone. L’episodio, purtroppo non isolato, mette in luce la complessità del lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri sulle strade. L’attività di prevenzione stradale non si esaurisce infatti nella mera sanzione amministrativa, ma rappresenta un argine fondamentale contro condotte di guida scellerate che, come in questo caso, possono trasformarsi in tragedie. Presidiare gli snodi critici e intervenire tempestivamente di fronte a manovre pericolose significa, prima di tutto, salvare vite umane.

