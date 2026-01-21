US Vibonese calcio, il sindaco Romeo: «Interlocuzioni in corso per creare una cordata»

oltre la crisi

VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, alla luce delle dichiarazioni e della presa di posizione ufficiale da parte del presidente uscente della US Vibonese Calcio, interviene per chiarire il proprio ruolo e il senso delle iniziative intraprese in questi giorni.

«Intendo innanzitutto ribadire che la Vibonese è patrimonio di questa città, e come tale viene considerata dall’amministrazione comunale. Per questo motivo, alla luce degli accadimenti degli ultimi mesi, e del malumore manifestato da tantissimi tifosi-cittadini sui timori per un futuro incerto, non potevo e non posso, né voglio, voltarmi dall’altra parte. Con le mie dichiarazioni dell’altro ieri ho chiesto alla società di palesare quali fossero, se c’erano, i piani per il futuro, altrimenti avrei fatto in modo di radunare attorno ad un tavolo tante persone che vogliono concretamente dare una mano alla Vibonese. Per tutta risposta ho ricevuto delle dimissioni. Ho come l’impressione che la società, quella che detiene o deteneva il pacchetto di maggioranza, abbia voluto prendere le mie parole come un “assist” per farsi da parte, adducendo un generico “non ci sentiamo più accettati” come motivazione».

Il primo cittadino puntualizza inoltre un aspetto decisivo: «Non ho mai parlato di una “cordata pronta”. Ho parlato, questo sì, di interlocuzioni con persone disponibili e interessate a lavorare per costruire una cordata. Si tratta di un passaggio molto diverso: nessuna soluzione preconfezionata, ma un lavoro paziente per creare le condizioni di un progetto serio, come la città merita, come questi ragazzi che stanno dimostrando attaccamento alla maglia meritano».

«Il sindaco richiama quindi la città a una responsabilità condivisa: “La Vibonese non è una questione che riguarda una sola persona o un solo soggetto. Ognuno oggi ha la responsabilità di contribuire: le istituzioni, la classe imprenditoriale, i professionisti del territorio, e non per ultimo i tifosi. Se la comunità vuole salvare la propria squadra, questo è il momento di dimostrarlo con atti concreti. La Vibonese è parte dell’identità di Vibo Valentia, un patrimonio sportivo e sociale che non può essere abbandonato. Come sindaco continuerò a fare la mia parte, ma nessuno può chiamarsi fuori: dobbiamo rispondere tutti insieme, a cominciare dal presentarci domenica al Luigi Razza».