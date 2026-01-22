Skip to main content

la sentenza

Pestaggi nel carcere di Firenze, condannati 9 agenti per tortura

Ribaltata la sentenza di primo grado

Pubblicato il: 22/01/2026 – 21:09
FIRENZE La corte d’appello di Firenze ha condannato con il rito abbreviato un’ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti per due presunte e distinte aggressioni a un detenuto di origine marocchina e a un recluso italiano, avvenute nel 2018 e nel 2020 nel carcere fiorentino di Sollicciano: tortura, falso e calunnia i reati contestati. In primo grado l’accusa di tortura era stata derubricata in quella di lesioni ed erano caduti gli episodi di falso e calunnia. La pena più alta inflitta in appello all’ispettrice: 5 anni e 4 mesi. Per gli agenti pene da 4 anni e 4 mesi a 3 anni e 4 mesi. 

