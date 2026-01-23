Premio Letterario “Mario La Cava”: ecco le dieci opere in concorso alla IX edizione

cultura

BOVALINO Sono state rese note le opere in concorso alla IX edizione del Premio letterario “Mario La Cava”, promosso e organizzato dal Comune di Bovalino, in collaborazione con il Caffè Letterario La Cava.

Dieci critici letterari e scrittori hanno indicato altrettante opere di narrativa italiana, tra quelle pubblicate nell’anno 2025, che saranno sottoposte alla valutazione della giuria qualificata composta da Federico Bertoni, docente Unibo, Caterina Verbaro, docente LUMSA, Alessandro Moscè, poeta e critico letterario, Andrea Carraro, scrittore, e Pasquale Blefari, assessore alla Cultura del Comune di Bovalino.

Le opere in concorso:

La nuotatrice notturna di Adrián Bravi, ed. Nutrimenti, proposta da Antonio Franchini

Lezioni dalle rovine (leggere, scrivere, vivere) di Davide Bregola, ed. Avagliano, proposta da Sonia Serazzi

Penultime parole di Cristò, ed. Mondadori, proposta da Michele Ruol

Magnolia Quartet di Mario Fortunato, ed. Aboca, proposta da Maurizio Fiorino

Romanzo olandese di Marino Magliani, ed. Scritturapura, proposta da Mauro F.sco Minervino

Cartagloria di Rosa Matteucci, ed. Adelphi, proposta da Dario Voltolini

La fame del Cigno di Luca Mercadante, ed. Sellerio, proposta da Nicoletta Verna

L’incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte di Manuela Montanaro, ed. NEO Edizioni, proposta da Alessandro Cinquegrani

Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, ed. Einaudi, proposta da Angela Bubba

La mezz’ora della verità di Yari Selvetella, ed. Mondadori, proposta da Andrea Caterini

Il Premio

Entro il 31 marzo 2026 i giurati dovranno esprimersi sulle 10 opere in concorso, indicando la terna finalista. Durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Bovalino (RC) il 9 maggio 2026 in presenza dei tre autori, la stessa giuria sceglierà l’opera vincitrice.

Il Premio letterario “Mario La Cava” nelle precedenti edizioni ha visto premiati ClaudioMagris, Maria Pia Ammirati, Nadia Terranova,Donatella Di Pietrantonio,Alessandro Zaccuri,Gian Marco Griffi, Maria Grazia Calandrone e Nicoletta Verna. Menzione speciale della giuria a Sonia Serazzi.

Anche in questa edizione sarà conferito, inoltre, il “Premio dei lettori”, assegnato dai soci del Caffè Letterario “Mario La Cava”, che nelle scorse edizioni è andato a Cinzia Leone, Mimmo Gangemi, Gian Marco Griffi, Dario Ferrari, Michele Ruol.

Il Premio speciale “La Melagrana”, che sarà reso noto contestualmente all’annuncio della terna finalista, nelle precedenti edizioni è stato assegnato a Raffaele Nigro, Raffaele La Capria, Walter Pedullà, Piero Bevilacqua, Luigi Maria Lombardi Satriani, Massimo Onofri, Salvatore Silvano Nigro, Luigi Tassoni.

«Il Premio intitolato a Mario La Cava, figlio illustre della nostra terra, cresce ogni anno sulla scena culturale nazionale, grazie all’impegno costante e appassionato dell’amministrazione comunale e del Caffè letterario. Un grande sforzo organizzativo ogni volta ampiamente ripagato dall’apprezzamento dei partecipanti e del pubblico. Anche per questa edizione contiamo di ripetere un successo che ci rende orgogliosi» dichiara il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano.

«Iniziative come questa rappresentano un’occasione preziosa di confronto, dialogo e riflessione, capaci di rafforzare il legame tra cultura, territorio e cittadinanza. Sostenere la cultura significa investire nel futuro, favorire la formazione di una coscienza critica, stimolare la creatività e offrire alle nuove generazioni strumenti fondamentali per comprendere il presente e costruire il domani. È attraverso eventi di questo tipo che possiamo valorizzare le nostre radici, promuovere l’identità locale e contribuire allo sviluppo sociale e civile del nostro territorio» dice l’assessore alla Cultura Pasquale Blefari.

«In concorso ci sono anche quest’anno dieci opere di pregio, scelte da autorevoli esponenti del panorama culturale nazionale, che ora vengono affidate alla giuria per determinare finalisti e vincitore. Il Premio La Cava vuole valorizzare la grande letteratura, in tutte le sue forme, e gli autori che, con il loro talento, arricchiscono il nostro patrimonio culturale. Questo spirito di valorizzazione della scrittura è ciò che Mario La Cava ha sempre incarnato, riconoscendo e promuovendo i meriti di tanti grandi scrittori, dando loro spazio e voce, come ancora oggi cerchiamo di fare con questo Premio» conclude Domenico Calabria, presidente del Caffè letterario “Mario La Cava”.

