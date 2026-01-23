Si legge in: 1 minuto
Trema ancora la terra nel Catanzarese, nuova scossa di magnitudo 2.9
Ancora una volta l’epicentro è segnalato a Serrastretta. La scossa segue quella registrata nel primo pomeriggio
Pubblicato il: 23/01/2026 – 19:36
Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Calabria, ancora una volta con epicentro a Serrastretta come quella avvertita intorno alle 15:20. Questa volta, come rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il grado è stato minore, con la scossa di magnitudo di 2.9 rispetto al 3.8 di oggi pomeriggio. La scossa è stata comunque avvertita dalla popolazione. L’Ingv segnala una profondità di 11 km.
