Trema ancora la terra nel Catanzarese, nuova scossa di magnitudo 2.9

la rilevazione

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Calabria, ancora una volta con epicentro a Serrastretta come quella avvertita intorno alle 15:20. Questa volta, come rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il grado è stato minore, con la scossa di magnitudo di 2.9 rispetto al 3.8 di oggi pomeriggio. La scossa è stata comunque avvertita dalla popolazione. L’Ingv segnala una profondità di 11 km.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato