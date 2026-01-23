Webuild, abbattuto il secondo diaframma della galleria “Trebisacce” sulla SS106 – VIDEO

infrastrutture e sviluppo

Infrastruttura strategica per il Sud Italia

Nuovo passo in avanti per il Terzo Megalotto della Strada Statale Jonica (SS 106) in Calabria, infrastruttura strategica per il Sud Italia, i cui lavori sono realizzati da Webuild per conto di ANAS (Gruppo FS Italiane). È stato abbattuto il secondo diaframma della Galleria Trebisacce che, con una lunghezza di 3,3 km, è una delle opere principali Terzo Megalotto e la galleria più lunga della tratta.

Con questo nuovo passo avanti, i lavori sul Terzo Megalotto hanno raggiunto circa l’80% di avanzamento complessivo. L’opera contribuirà a collegare i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia, potenziando l’accessibilità di numerosi comuni costieri e collegando gli assi autostradali A14 e A2, con benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza. Per la realizzazione del progetto, Webuild impiega ad oggi circa 1.200 persone, tra personale diretto e di terzi, con il coinvolgimento da inizio lavori di una filiera produttiva di oltre 880 imprese, di cui il 45% calabresi.

Tra le opere più complesse e significative del Terzo Megalotto, la Galleria naturale Trebisacce, a doppia canna, una per senso di marcia, viene scavata con metodo tradizionale ed è fondamentale per superare l’area collinare interna e per eliminare l’attraversamento urbano della vecchia SS106. Entro la primavera saranno abbattuti gli ultimi due dei quattro diaframmi della Galleria Trebisacce, ultimando così lo scavo dell’opera.

Il Terzo Megalotto è il principale intervento previsto lungo la tratta calabrese della Strada Statale 106 Jonica. Il progetto prevede un tracciato della lunghezza di 38 km a doppia carreggiata, incluse 14 gallerie (naturali e artificiali) per un totale di 10 km, e 15 viadotti per una lunghezza complessiva di 7 km. La tratta si sviluppa nella provincia di Cosenza, Sibari e Roseto Capo Spulico, attraversando i comuni dell’Alto Jonio Cosentino di Cassano all’Ionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto Capo Spulico. Il tracciato prevede quattro svincoli (Sibari, Cerchiara-Francavilla, Trebisacce e Roseto), che garantiscono il collegamento con la rete stradale già esistente, gli insediamenti sulla costa e l’entroterra.

Il progetto

Il Terzo Megalotto è uno dei 19 progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, isole comprese, per un valore complessivo aggiudicato di oltre €15 miliardi, che danno occupazione a 8.700 persone, tra diretti e terzi (dato al 30 giugno 2025), con 7.600 fornitori diretti coinvolti da inizio lavori. In Calabria, oltre al Terzo Megalotto, Webuild si è di recente aggiudicata la gara per il “Raddoppio Cosenza–Paola/San Lucido”, parte integrante del futuro collegamento AV/AC Salerno-Reggio Calabria. I lavori, affidati ad un consorzio di imprese guidato da Webuild, includono la realizzazione della nuova Galleria Santomarco, lunga oltre 15 km. Il progetto, commissionato da RFI (Gruppo FS Italiane), contribuirà a migliorare la capacità e l’efficienza del collegamento ferroviario tra la costa tirrenica e l’entroterra calabrese, garantendo una migliore accessibilità a Cosenza e potenziando anche l’itinerario merci Bari-Taranto-Gioia Tauro.