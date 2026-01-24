Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la visita
Il ministro Musumeci domani in Calabria nelle zone più colpite dal ciclone Harry
Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, il ministro della Protezione civile visiterà Melito Porto Salvo e San Lorenzo
Pubblicato il: 24/01/2026 – 17:41
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sarà domani in Calabria per un sopralluogo in alcune zone colpite dalle mareggiate dei giorni scorsi provocate dal ciclone Harry. Il ministro, alle 11, sarà alla sede del Centro di coordinamento d’ambito di protezione civile di Melito Porto Salvo (nel Reggino) per una riunione operativa. Quindi incontrerà i giornalisti. Musumeci visiterà poi la zona del lungomare di Melito Porto Salvo e di San Lorenzo.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali