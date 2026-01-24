Maltempo, Mancuso: «Importante la vicinanza del governo e di tutte le forze politiche»

dopo il ciclone

CATANZARO “La vicinanza del Governo per i danni della recente ondata di maltempo è importante. Tutte le forze politiche si sono dimostrate molto disponibili a fornire un contributo concreto per venire incontro alle esigenze che si pongono adesso per la nostra regione”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, parlando con i giornalisti in occasione dell’incontro che ha avuto stamattina con il sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra, nella sala operativa della Protezione civile regionale. Mancuso, riferendosi ai danni provocati dal maltempo, ha affermato che “gli esercizi commerciali del quartiere Lido di Catanzaro sono quasi operativi, eccetto quelli danneggiati più pesantemente. Vedremo su questo aspetto quello che riusciremo a fare per risarcire chi ha subito danni gravi dopo che il governo la settimana prossima, come è stato preannunciato, decreterà lo stato di calamità per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. In questo senso, quindi, siamo molto fiduciosi”. (redazione@corrierecal.t)

