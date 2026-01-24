Notte di follia a Bagnara Calabra, coppia aggredita dal vicino: arrestato

Il grave episodio

BAGNARA Momenti di forte tensione nel quartiere Marinella di Bagnara Calabra, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 per una persona in evidente stato di escandescenza. Sul posto sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni e della Stazione locale, trovandosi di fronte a una situazione particolarmente grave. Due motocicli erano stati scaraventati a terra e completamente danneggiati, mentre l’abitazione delle vittime presentava evidenti segni di devastazione. Dai primi accertamenti è emerso che una donna e un uomo, residenti nella zona, sarebbero stati aggrediti violentemente da un vicino di casa, apparso fortemente alterato dall’abuso di alcol. L’uomo aveva il volto coperto di sangue, colpito ripetutamente alla nuca con parti di una pedana in legno e con un mattarello da cucina, entrambi rinvenuti sul posto e sequestrati perché ancora intrisi di sangue. La donna, invece, sarebbe stata colpita con un pugno al volto, perdendo conoscenza. Dopo aver prestato i primi soccorsi e raccolto le testimonianze delle vittime, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo indicato come responsabile dell’aggressione. L’indagato presentava evidenti segni di colluttazione alle mani ed era ancora in uno stato di alterazione psicofisica.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. L’aggressore è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, danneggiamento e minacce. All’esito dell’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo gravi i fatti e valutata la pericolosità dell’uomo, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato