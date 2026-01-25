Catanzaro-Sampdoria 0-0 nel posticipo: un pareggio inutile per entrambe

Calcio Serie B

CATANZARO Catanzaro e Sampdoria hanno pareggiato 0-0 nel posticipo della 21esima giornata di Serie B. Un risultato che serve a poco alle due squadre: i calabresi restano all’ottavo posto in zona playoff mentre la Samp continua a navigare in piena zona retrocessione.

Tanto equilibrio e portieri protagonisti tra Catanzaro e Sampdoria che chiudono il loro impegno con un punto a testa. Nel primo tempo le occasioni più pericolose arrivano all’11’ con Abildgaard e Viti, ma Pigliacelli risponde presente. Nella ripresa Martinelli ferma Pittarello (3′) poi Cissè timbra la traversa e fa correre un lungo brivido ai tifosi doriani. Al 28′ testa di Depaoli sul primo palo, Pigliacelli nega il gol. Nel finale Brighenti anticipa Martinelli, ma la sfera esce sul fondo.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6.5; Cassandro 6, Brighenti 6.5, Frosinini 6 (37′ st Bashi sv); Favasuli 5.5, Rispoli 5.5 (30′ st Di Francesco 6), Petriccione 6, D’Alessandro 6 (30′ st Buglio 6); Iemmello 6 (21′ st Pandolfi 6), Cisse 6.5; Pittarello 6 (21′ st Liberali 6). In panchina: Marietta, Borrelli, Di Chiara, Nuamah, Pompetti, Alesi. Allenatore: Aquilani 5.5

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli 6.5; Hadzicadunic 5.5, Abildgaard 6.5, Viti 6.5 (1′ st Vulikic 5.5); Depaoli 5.5, Conti 6, Henderson 6.5, Giordano 5.5; Cherubini 6 (24′ st Begic 5.5), Pafundi 6; Coda 6 (11′ st Brunori 5.5). In panchina: Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Ricci, Palma, Bellemo, Girelli, Ferrara, Casalino. Allenatore: Gregucci 6

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5.

NOTE: pomeriggio freddo. Spettatori: 8.000 circa, di cui 500 circa ospiti. Ammoniti: Abildgaard, Frosinini, Henderson, Petriccione, Cassandro. Angoli: 2-3. Recupero: 1′; 5′.

