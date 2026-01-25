Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sostegno istituzionale

Occhiuto: aggressioni ai medici inaccettabili, piena solidarietà alla dottoressa Piperno

Su X il commento di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo i fatti dell’ospedale di Tropea

Pubblicato il: 25/01/2026 – 18:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Occhiuto: aggressioni ai medici inaccettabili, piena solidarietà alla dottoressa Piperno

“Piena solidarietà alla dottoressa Alessia Piperno per la vile aggressione subita al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea. È inaccettabile che un professionista sanitario venga aggredito mentre compie il proprio dovere. Grazie a medici e infermieri sempre in prima linea”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Argomenti
aggressione Alessia Piperno
aggressione ospedale tropea
aggressioni ai medici
alessia piperno
CRONACA
occhiuto solidarizza con dottoressa piperno
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x