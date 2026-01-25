Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il sostegno istituzionale
Occhiuto: aggressioni ai medici inaccettabili, piena solidarietà alla dottoressa Piperno
Su X il commento di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo i fatti dell’ospedale di Tropea
Pubblicato il: 25/01/2026 – 18:23
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Piena solidarietà alla dottoressa Alessia Piperno per la vile aggressione subita al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea. È inaccettabile che un professionista sanitario venga aggredito mentre compie il proprio dovere. Grazie a medici e infermieri sempre in prima linea”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali