Ultimo aggiornamento alle 20:30
Taekwondo, la società di San Giovanni in Fiore torna dai campionati interregionali con un carico di medaglie

Bilancio di rilievo nella trasferta ai campionati interregionali di Bari: due ori, quattro argenti e un bronzo

Pubblicato il: 25/01/2026 – 20:01
Taekwondo, la società di San Giovanni in Fiore torna dai campionati interregionali con un carico di medaglie

SAN GIOVANNI IN FIORE La Calabria va ancora a medaglia. La società Taekwondo in Fiore di San Giovanni in Fiore, diretta dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, chiude con un bilancio di rilievo la trasferta pugliese ai campionati interregionali di Bari.
Il team florense rientra con due ori, quattro argenti e un bronzo, risultati che confermano la continuità di rendimento e la solidità del lavoro tecnico portato avanti dalla società calabrese.
Sul gradino più alto del podio finiscono Ilaria Nicoletti e Matteo Santella, entrambi medaglia d’oro. Medaglia d’argento per Sara Candalice, Antonio Caratozzolo, Raffaella Giovinazzi e Alessio Santella. Completa il medagliere il bronzo di Lorena Loria.
La trasferta a Bari ha avuto anche un valore formativo evidente per gli atleti, chiamati a misurarsi con un contesto competitivo e avversari di alto livello. È un’esperienza che rafforza il percorso sportivo e umano del gruppo e accende i riflettori su una realtà calabrese che continua a produrre risultati e crescita, partendo dal territorio della Sila e portando il nome della Calabria.

